"Скорая" насмерть сбила женщину на Харьковщине

Автомобиль скорой медицинской помощи наехал на женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП 43-летняя гражданка погибла.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: Трагедия произошла в селе Циркуны (Харьковщина) около 21:40 28 июля.

За рулем "скорой" находился 60-летний водитель. Авто двигалось с включенными проблесковыми маячками. Женщина в это время пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

Сейчас открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

"Полицейские изъяли видеозапись с видеорегистратора, который будет осмотрен и приобщен к материалам уголовного производства. После проведения экспертных исследований будет определен механизм аварии", – сообщили в отделе коммуникации.