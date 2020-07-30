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"Скорая" насмерть сбила женщину на Харьковщине

Четверг, 30 июля 2020, 06:15
Скорая насмерть сбила женщину на Харьковщине
Фото: Нацполиция

Автомобиль скорой медицинской помощи наехал на женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП 43-летняя гражданка погибла.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: Трагедия произошла в селе Циркуны (Харьковщина) около 21:40 28 июля.

За рулем "скорой" находился 60-летний водитель. Авто двигалось с включенными проблесковыми маячками. Женщина в это время пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

Сейчас открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

"Полицейские изъяли видеозапись с видеорегистратора, который будет осмотрен и приобщен к материалам уголовного производства. После проведения экспертных исследований будет определен механизм аварии", – сообщили в отделе коммуникации.

Украинская правда
Темы: ДТПХарьковская область
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