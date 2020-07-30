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СБУ виявила масштабну вирубку лісів на заході та півночі країни

Четвер, 30 липня 2020, 06:52
СБУ виявила масштабну вирубку лісів на заході та півночі країни
Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала масштабну вирубку лісів у держлісгоспах на заході та півночі України.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними правоохоронців, посадовці лісгоспів займались незаконної вирубкою цінних дерев. Слідство також вважає, що незаконні дії, окрім збитків держави, стали причиною руйнівних повеней у цьому році 

Зокрема, у Житомирській області дерева вирубували при проведенні оздоровлення лісів. Керував справою очільник одного із держлісгоспів області. Залучені також були посадовці державної лісової охорони, спеціалізованого лісозахисного підприємства та комерсанти.

Тривала незаконна вирубка близько трьох років. Для прикриття своїх дій посадовці вносили недостовірна відомості до службової документації. 

 
Фото: СБУ

"Тільки протягом серпня-вересня 2019 року там знищили понад 300 дерев різних порід на майже 2,5 мільйона гривень", – підрахували в СБУ. 

Наразі 15 фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Оперативники СБУ також викрили посадовців низки державних лісогосподарських підприємств, які налагодили незаконну вирубку лісу в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

 
Фото: СБУ

Дії зловмисників нанесли державі шкоди на 11,5 мільйонів гривень. За цим фактом про підозру повідомили 6 працівникам лісогосподарських підприємств.

Українська правда
Теми: СБУекологія
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