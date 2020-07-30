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СБУ обнаружила масштабную вырубку лесов на западе и севере страны

Четверг, 30 июля 2020, 06:52
Фото: СБУ

Служба безопасности задокументировала масштабную вырубку лесов в гослесхозах на западе и севере Украины.

Источник: СБУ

Детали: По данным правоохранителей, должностные лица лесхозов занимались незаконной вырубкой ценных деревьев. Следствие также считает, что незаконные действия, кроме убытков государства, стали причиной разрушительных наводнений в этом году

В частности, в Житомирской области дерева вырубали при проведении оздоровления лесов. Руководил делом глава одного из гослесхозов области. Привлечены также были должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты.

Длилась незаконная вырубка около трех лет. Для прикрытия своих действий должностные лица вносили недостоверные сведения в служебную документацию.

 
Фото: СБУ

"Только в течение августа-сентября 2019 там уничтожили более 300 деревьев различных пород на почти 2,5 миллиона гривен", – подсчитали в СБУ.

Сейчас 15 фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Оперативники СБУ также разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

 
Фото: СБУ

Действия злоумышленников нанесли государству ущерб на 11,5 млн гривен. По данному факту о подозрении сообщили 6 работникам лесохозяйственных предприятий.

Украинская правда
Темы: СБУэкология


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