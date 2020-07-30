СБУ обнаружила масштабную вырубку лесов на западе и севере страны
Служба безопасности задокументировала масштабную вырубку лесов в гослесхозах на западе и севере Украины.
Источник: СБУ
Детали: По данным правоохранителей, должностные лица лесхозов занимались незаконной вырубкой ценных деревьев. Следствие также считает, что незаконные действия, кроме убытков государства, стали причиной разрушительных наводнений в этом году
В частности, в Житомирской области дерева вырубали при проведении оздоровления лесов. Руководил делом глава одного из гослесхозов области. Привлечены также были должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты.
Длилась незаконная вырубка около трех лет. Для прикрытия своих действий должностные лица вносили недостоверные сведения в служебную документацию.
"Только в течение августа-сентября 2019 там уничтожили более 300 деревьев различных пород на почти 2,5 миллиона гривен", – подсчитали в СБУ.
Сейчас 15 фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.
Оперативники СБУ также разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Действия злоумышленников нанесли государству ущерб на 11,5 млн гривен. По данному факту о подозрении сообщили 6 работникам лесохозяйственных предприятий.