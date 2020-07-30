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Новий антирекорд: 1 197 нових випадків коронавірусу в Україні, 199 – у Києві

Четвер, 30 липня 2020, 08:47
Новий антирекорд: 1 197 нових випадків коронавірусу в Україні, 199 – у Києві

За добу 29 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам, 23 хворих померли, 760 одужали.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: У Києві – рекордні 199 нових випадків за добу, без летальних. Крім того, у Київській області – 43 нових випадки, 2 летальних.

У Львівській  області – 131 новий хворий і 6 померлих від наслідків коронавірусу.

У Рівненській області зафіксовано 105 нових хворих, 1 померлий.

В Івано-Франківській області – 104 нових випадки, без летальних.

У Закарпатській області – 70 нових випадків і аж 7 летальних.

У Харківській області – теж 70 нових випадків, 3 летальних.

У Чернівецькі області – 61 новий хворий, без жертв.

У Житомирській області – 43 нових випадки, 1 летальний.

У Вінницькій області – 38 нових випадки, 1 летальний.

У Сумській області – 17 нових випадків, 1 летальний.

У Кіровоградській області – 5 нових випадків, 1 летальний.

 
УП

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу було госпіталізовано 248 осіб із коронавірусом.

Загалом за час пандемії в Україні COVID-19 діагностували у 68 794 осіб, із них 1 673 померли, а 38 154 одужали. Станом на 30 липня, лікуються від коронавірусу 28 967 осіб.

З початку спостережень захворіли 4 853 дитини і 8 576 медпрацівників (за останню добу – 72 дитини й 67 медпрацівників).

 

29 липня в Україні було зроблено 31 699 тестів, із них 15 494 методом ПЛР і 16 205 методом ІФА.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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