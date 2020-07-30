Новий антирекорд: 1 197 нових випадків коронавірусу в Україні, 199 – у Києві

За добу 29 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам, 23 хворих померли, 760 одужали.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: У Києві – рекордні 199 нових випадків за добу, без летальних. Крім того, у Київській області – 43 нових випадки, 2 летальних.

У Львівській області – 131 новий хворий і 6 померлих від наслідків коронавірусу.

У Рівненській області зафіксовано 105 нових хворих, 1 померлий.

В Івано-Франківській області – 104 нових випадки, без летальних.

У Закарпатській області – 70 нових випадків і аж 7 летальних.

У Харківській області – теж 70 нових випадків, 3 летальних.

Доповнюється…