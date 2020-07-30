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Новый антирекорд: 1197 новых случаев коронавируса в Украине, 199 – в Киеве

Четверг, 30 июля 2020, 08:47
Новый антирекорд: 1197 новых случаев коронавируса в Украине, 199 – в Киеве

За сутки 29 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1 197 лицам, 23 больных умерли,  760 выздоровели.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: В Киеве – рекордные 199 новых случаев за сутки, без летальных. Кроме того, в Киевской области – 43 новых случая, 2 летальных.

Во Львовской области – 131 новый больной и 6 умерших от последствий коронавируса.

В Ровенской области зафиксировано 105 новых больных, 1 погибший.

В Ивано-Франковской области – 104 новых случая, без летальных.

В Закарпатской области – 70 новых случаев и аж 7 летальных.

В Харьковской области – тоже 70 новых случаев, 3 летальных.

В Черновицкой области – 61 новый больной, без жертв.

В Житомирской области – 43 новых случая, 1 летальный.

В Винницкой области – 38 новых случая, 1 летальный.

В Сумской области – 17 новых случаев, 1 летальный.

В Кировоградской области – 5 новых случаев, 1 летальный.

 
УП

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 248 человек с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Украине COVID-19 диагностировали у 68 794 человек, из них 1 673 умерли, а 38 154 выздоровели. По состоянию на 30 июля, лечатся от коронавируса 28 967 человек.

С начала наблюдений заболели 4 853 ребенка и 8 576 медработников (за последние сутки – 72 ребенка и 67 медработников).

 

29 июля в Украине было сделано 31 699 тестов, из них 15 494 методом ПЦР и 16 205 методом ИФА.

УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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