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У Києві новий антирекорд хворих на COVID-19: спалах у гуртожитку

Четвер, 30 липня 2020, 10:51
Фото КМДА

​​За минулу добу у столиці коронавірус виявили у 199 мешканців Києва – це найбільша кількість за увесь період пандемії.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Така кількість хворих пов’язана зі спалахом коронавірусу у гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання". 

 

Деталі: Серед нових хворих 59 жінок віком від 18 до 88 років, 135 чоловіків віком від 18 до 74 років, 2 дівчинки 7 та 16 років та 3 хлопчики від 3 до 12 років.

19 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (95), Деснянському (28), Дніпровському, Оболонському та Голосіївському (по 14 випадків) районах.

Загалом станом на 30 липня у столиці вже 8131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 132 людей, 2877 осіб подолали хворобу.

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 29 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам, 23 хворих померли, 760 одужали. 
  • Загалом за час пандемії в Україні COVID-19 діагностували у 68 794 осіб, із них 1 673 померли, а 38 154 одужали. Станом на 30 липня, лікуються від коронавірусу 28 967 осіб.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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