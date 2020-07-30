У Києві новий антирекорд хворих на COVID-19: спалах у гуртожитку

​​За минулу добу у столиці коронавірус виявили у 199 мешканців Києва – це найбільша кількість за увесь період пандемії.



Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Така кількість хворих пов’язана зі спалахом коронавірусу у гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання".

Деталі: Серед нових хворих 59 жінок віком від 18 до 88 років, 135 чоловіків віком від 18 до 74 років, 2 дівчинки 7 та 16 років та 3 хлопчики від 3 до 12 років.



19 людей госпіталізували.



Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (95), Деснянському (28), Дніпровському, Оболонському та Голосіївському (по 14 випадків) районах.



Загалом станом на 30 липня у столиці вже 8131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 132 людей, 2877 осіб подолали хворобу.

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