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Близький до ФСБ підприємець з РФ налагодив контрабанду військового обладнання з України – СБУ

Четвер, 30 липня 2020, 11:07
Близький до ФСБ підприємець з РФ налагодив контрабанду військового обладнання з України – СБУ

Служба безпеки повідомила, що викрила схему постачання до Росії товарів військового призначення українського виробництва, яку організував заступник директора одного з російських підприємств, близький до ФСБ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки викрила низку посадовців приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання до країни-агресора товарів військового призначення та подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами.

Деталі: У липні силовики провели низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях.

Керівництва ДП надали інформацію про закупівлю приватними компаніями товарів військового та подвійного призначення.

Слідчі СБУ встановили, що приватні підприємці закуповували продукцію державних оборонних підприємств, а в подальшому поставляли її до Росії та інших країн.

 

Відзначається, що придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників держпідприємств з порушеннями законодавства.

Зокрема до Росії передавали деякі технології з виробництва української військової продукції.

 

Організатором оборудки в СБУ вважають заступника директора одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу.

Вказується, що він має стійкі зв’язки з діючими та колишніми співробітниками ФСБ РФ.

Наразі про підозру у вчиненні замаху на контрабанду та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, які вчинені у складі організованої злочинної групи, повідомлено організатору і трьом фігурантам провадження - посадовцям приватних компаній-постачальників.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших учасників організованої злочинної групи, в тому числі - за ознаками злочину, передбаченого ст. 333 ККУ.

Повідомляється, що незаконний механізм поставок СБУ викрила і заблокувала у березні 2020 року.

Українська правда
Теми: СБУФСБконтрабанда
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