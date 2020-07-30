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Близкий к ФСБ предприниматель из РФ наладил контрабанду военного оборудования из Украины – СБУ

Четверг, 30 июля 2020, 11:07

Служба безопасности сообщила, что разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения украинского производства, которую организовал заместитель директора одного из российских предприятий.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые организовали механизм незаконной поставки в страну-агрессора товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями".

Детали: В июле силовики провели ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

Руководства ГП предоставили информацию о закупке частными компаниями товаров военного и двойного назначения.

Следователи СБУ установили, что частные предприниматели закупали продукцию государственных оборонных предприятий, а в дальнейшем поставляли ее в Россию и другие страны.

 

Отмечается, что приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников госпредприятий с нарушениями законодательства.

В частности, в Россию передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

 

Организатором противоправной сделки в СБУ считают "заместителя директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса".

Указывается, что он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ.

Сейчас о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенные в составе организованной преступной группы, сообщили организатору и трем фигурантам дела - чиновникам частных компаний-поставщиков.

Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе - по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 УК.

Сообщается, что незаконный механизм поставок СБУ разоблачила и заблокировала в марте 2020 года.

Украинская правда
Темы: СБУФСБконтрабанда


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