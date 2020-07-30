ФСБ заявила про арешт моряка Чорноморського флоту: нібито шпигував на Україну

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала в Севастополі військовослужбовця Чорноморського флоту за підозрою в державній зраді.

Джерело: РБК з посиланням на прес-реліз Центру громадських зв'язків ФСБ

Деталі: В ФСБ вважають, що затриманий нібито передавав українській військовій розвідці секретні відомості.

Подробиць спецслужба не повідомила.

Кримінальну справу порушили за статтею 275 КК РФ (державна зрада).

Військовослужбовця вже заарештували. Йому загрожує від 12 до 20 років колонії.