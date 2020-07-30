ФСБ заявила об аресте моряка Черноморского флота: якобы шпионил на Украину

Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-релиз Центра общественных связей ФСБ

Детали: В ФСБ считают, что задержанный якобы передавал украинской военной разведке секретные сведения.

Подробностей спецслужба не раскрыла.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Военнослужащего уже арестовали. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.





