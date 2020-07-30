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В Україні оголосили штормове попередження

Четвер, 30 липня 2020, 11:48
В Україні оголосили штормове попередження
фото: УП

Через грози та шквали у центральних областях України синоптики оголосили штормове попередження.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Дослівно: "Вдень 30 липня у центральних областях місцями грози, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 30-31 липня у східних, центральних, Одеській, Миколаївській області та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також впродовж 30 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями 29 липня станом на 8 годину.

Рятувальники повідомляють, що при значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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