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В Украине объявили штормовое предупреждение

Четверг, 30 июля 2020, 11:48
фото: УП

Из-за грозы в центральных областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: УкргидрометцентрГСЧС

Дословно: "Днем 30 июля в центральных областях местами грозы, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 30-31 июля в восточных, центральных, Одесской, Николаевской области и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также на протяжении 30 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1 м над уровнями 29 июля по состоянию на 8:00.

Спасатели сообщают, что при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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