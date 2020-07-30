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ДБР затримало чиновника Чернівецької ОДА: взяв "відкат" за тендер

Четвер, 30 липня 2020, 11:57
ДБР затримало чиновника Чернівецької ОДА: взяв відкат за тендер
Фото ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали директора одного із департаментів Чернівецької обладміністрації за отримання "відката" за перемогу у тендері.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Затримали директора одного із департаментів Чернівецької обласної державної адміністрації за одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)". 

 

Деталі: За попередньою інформацією, посадовець вимагав від переможця тендеру "відкат" у 10% від вартості виконання робіт з поточного та капремонту закладів освіти Чернівецької області.

Службовця затримали 29 липня після одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Чиновнику загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Чернівецька областьмісцева владахабарДБР
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