Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ДБР затримало чиновника Чернівецької ОДА: взяв "відкат" за тендер

Четвер, 30 липня 2020, 11:57
Фото ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали директора одного із департаментів Чернівецької обладміністрації за отримання "відката" за перемогу у тендері.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Затримали директора одного із департаментів Чернівецької обласної державної адміністрації за одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)". 

 

Деталі: За попередньою інформацією, посадовець вимагав від переможця тендеру "відкат" у 10% від вартості виконання робіт з поточного та капремонту закладів освіти Чернівецької області.

Службовця затримали 29 липня після одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Чиновнику загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Чернівецька областьмісцева владахабарДБР


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У МЗС України прокоментували затримання бойовиків у Білорусі і згадали про екстрадицію

Україна може вимагати екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі

Новий антирекорд: 1 197 нових випадків коронавірусу в Україні, 199 – у Києві

Новини 29 липня: бойовики в Білорусі, заміна Кучмі в ТКГ

Білорусь: 14 затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі

відеоЗатримання бойовиків під Мінськом: Лукашенко вимагає від Росії пояснень

Усі новини...
Чернівецька область
Майже 80% хворих на коронавірус буковинців вилікувались
Вже 4000 тисячі буковинців вилікувались від коронавірусу
На Буковині підскочила кількість заражень COVID-19
Останні новини
11:57
фото ДБР затримало чиновника Чернівецької ОДА: взяв "відкат" за тендер
11:57
Бахматюк прокоментував рішення ВАКС у справі "ВіЕйБі Банку"
11:53
Половина України не може послабити карантин: у Києва й 12 областей погані показники  
11:48
мапаВ Україні оголосили штормове попередження
11:25
Курс валют на 30 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:24
фото ФСБ заявила про арешт моряка Чорноморського флоту: нібито шпигував на Україну
11:18
У МЗС України прокоментували затримання бойовиків у Білорусі і згадали про екстрадицію
11:17
Huawei вийшла на перше місце в світі за продажами смартфонів, обігнавши Samsung
11:07
фотоБлизький до ФСБ підприємець з РФ налагодив контрабанду військового обладнання з України – СБУ
10:59
Мешканці Хмельницького займалися незаконним обміном криптовалют - Кіберполіція
Усі новини...