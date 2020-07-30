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ГБР задержало чиновника Черновицкой ОГА: взял «откат» за тендер

Четверг, 30 июля 2020, 11:57
Фото ГБР

Следователи Государственного бюро расследований задержали директора одного из департаментов Черновицкой обладминистрации за получение "отката" за победу в тендере.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Задержали директора одного из департаментов Черновицкой областной государственной администрации за получение неправомерной выгоды должностным лицом, объединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)".

 

Детали: По предварительной информации, чиновник требовал от победителя тендера "откат" в 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капремонту учебных заведений Черновицкой области.

Служащего задержали 29 июля после получения им части неправомерной выгоды в размере 800 долларов.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Чиновнику грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областьместная властьвзяткаГБР


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