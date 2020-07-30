Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі новий антирекорд заражень: більше 600 за добу

Четвер, 30 липня 2020, 12:14

У Польщі за останню добу зареєстрували найбільшу з початку епідемії кількість нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це свідчать нові дані міністерства охорони здоров'я.

За останні 24 години в країні підтвердили ще 615 випадків коронавірусу.

Цей показник побив попередній рекорд за 8 червня – 599 хворих. Після того останнім найбільшим "стрибком" було 584 нових заражень минулої суботи, 25 липня.

Найбільше нових заражень припадає на Сілезьке та Малопольське воєводство – 160 та 133 відповідно (варто зазначити, що на Сілезьке воєводство припадає більше третини усіх випадків коронавірусу в країні з початку епідемії). Наступні за кількістю випадків Мазовецьке (95), Лодзьке (67) та Підкарпатське воєводство (45), у решті – менше 30.

Померли за добу 15 хворих.

Госпіталізовані зараз 1694 пацієнтів з коронавірусом, з них 63 – у реанімації.

Загалом з початку епідемії у Польщі зареєстрували 45031 підтверджених заражень коронавірусом та 1709 смертей. 33 643 хворих вже одужали.

Населення країни - близько 38 мільйонів.

Теми: ПольщакоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Польща
У Польщі відповіли Путіну на його брехню про Україну: Жалюгідний кремлівський зануда
У Литві назвали "показовою акцією" навчання групи Вагнера біля кордонів Польщі
Путін знайшов у Польщі землі, які їй "подарував Сталін"
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: