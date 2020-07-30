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В Польше новый антирекорд заражений: более 600 за сутки

Четверг, 30 июля 2020, 12:14

В Польше за последние сутки зарегистрировали наибольшее с начала эпидемии количество новых заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом свидетельствуют новые данные министерства здравоохранения.

За последние 24 часа в стране подтвердили еще 615 случаев коронавируса.

Этот показатель побил предыдущий рекорд за 8 июня - 599 больных. После того в последнее самым "скачком" было 584 новых заражений в минувшую субботу, 25 июля.

Больше всего новых заражений приходится на Силезское и Малопольское воеводства - 160 и 133 соответственно (стоит отметить, что на Силезское воеводство приходится более трети всех случаев коронавируса в стране с начала эпидемии). Следующие по количеству случаев Мазовецкое (95), Лодзинское (67) и Подкарпатское воеводства (45), в остальных - менее 30.

Умерли за сутки 15 больных.

Госпитализированы сейчас 1694 пациентов с коронавирусом, из них 63 – в реанимации.

Всего с начала эпидемии в Польше зарегистрировали 45 031 подтвержденных заражений коронавируса и 1709 смертей. 33 643 больных уже выздоровели.

Население страны - около 38 миллионов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшакоронавирусCovid-2019
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