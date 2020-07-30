Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Серпень принесе прохолоду - прогноз

Четвер, 30 липня 2020, 13:25
Альона Мазуренко. УП

31 липня в Україні спека почне залишати територію України, дощі можливі на Прикарпатті, у східному та південному регіонах.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Липень від'їжджає з України, забираючи з собою спеку. Завтра у західних та північних областях протягом дня очікуються притомні і навіть свіжуваті +21+25 градусів.

На решті території України буде значно тепліше, проте й там, на Сході, Півдні та в більшості центральних областей спека почне осідати, +26+30 градусів".

Деталі: Дощі з грозами і навіть подекуди зливи із шквалами 31 липня пройдуть у прикарпатських областях, на Сході та у південній частині.

Решта території залишатиметься у сухій погоді, хіба вздовж північного кордону можливі окремі невеликі дощі.

У Києві в п'ятницю, істотні опади малоймовірні. Спека остаточно відсунеться і в столицю зайде свіже північне повітря, очікується близько +22 градусів.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна і Білорусь посилюють кордон після затримання бойовиків

Суркіс офіційно представив Луческу і розповів, як розбереться з ультрас

Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків – СБУ

У МЗС України прокоментували затримання бойовиків у Білорусі і згадали про екстрадицію

Україна може вимагати екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі

Новий антирекорд: 1 197 нових випадків коронавірусу в Україні, 199 – у Києві

Усі новини...
погода
В Україні оголосили штормове попередження
В Україну йдуть дощі, свіжість і прохолода
В Україні до кінця тижня дощі, грози та місцями град
Останні новини
13:39
Зеленському доповіли про поодинокі "емоційні" обстріли на Донбасі
13:28
Більше 65% сіл не покриті широкосмуговим доступом до інтернету – Мінцифри
13:25
Серпень принесе прохолоду - прогноз
13:18
"Приватбанк" розширює послугу видачі готівки на касах супермаркетів
13:13
Україна і Білорусь посилюють кордон після затримання бойовиків
12:49
Справа Шеремета: Антоненко розповів, як дізнався про "фейкове алібі"
12:46
"Укрзалізниця" відновлює рейси до популярного карпатського курорту
12:32
Луческу проведе співбесіди з гравцями "Динамо"
12:30
Суркіс офіційно представив Луческу і розповів, як розбереться з ультрас
12:26
Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків – СБУ
Усі новини...