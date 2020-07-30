Серпень принесе прохолоду - прогноз

31 липня в Україні спека почне залишати територію України, дощі можливі на Прикарпатті, у східному та південному регіонах.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Липень від'їжджає з України, забираючи з собою спеку. Завтра у західних та північних областях протягом дня очікуються притомні і навіть свіжуваті +21+25 градусів.

На решті території України буде значно тепліше, проте й там, на Сході, Півдні та в більшості центральних областей спека почне осідати, +26+30 градусів".

Деталі: Дощі з грозами і навіть подекуди зливи із шквалами 31 липня пройдуть у прикарпатських областях, на Сході та у південній частині.

Решта території залишатиметься у сухій погоді, хіба вздовж північного кордону можливі окремі невеликі дощі.

У Києві в п'ятницю, істотні опади малоймовірні. Спека остаточно відсунеться і в столицю зайде свіже північне повітря, очікується близько +22 градусів.