Август принесет прохладу - прогноз

31 июля в Украине жара начнет покидать территорию Украины, дожди возможны на Прикарпатье, в восточном и южном регионах.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Июль отъезжает из Украины, забирая с собой жару. Завтра в западных и северных областях в течение дня ожидаются свежие +21 +25 градусов.

На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет оседать, +26 +30 градусов".

Детали: Дожди с грозами и даже местами ливни с шквалами 31 июля пройдут в Прикарпатье, на Востоке и в южной части.

Остальная территория будет оставаться в сухой погоде, разве вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди.

В Киеве в пятницу, существенные осадки маловероятны. Жара окончательно отодвинется и в столицу зайдет свежий северный воздух, ожидается около +22 градусов.