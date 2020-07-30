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Август принесет прохладу - прогноз

Четверг, 30 июля 2020, 13:25
Август принесет прохладу - прогноз
Алёна Мазуренко. УП

31 июля в Украине жара начнет покидать территорию Украины, дожди возможны на Прикарпатье, в восточном и южном регионах.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Июль отъезжает из Украины, забирая с собой жару. Завтра в западных и северных областях в течение дня ожидаются свежие +21 +25 градусов.

На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет оседать, +26 +30 градусов".

Детали: Дожди с грозами и даже местами ливни с шквалами 31 июля пройдут в Прикарпатье, на Востоке и в южной части.

Остальная территория будет оставаться в сухой погоде, разве вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди.

В Киеве в пятницу, существенные осадки маловероятны. Жара окончательно отодвинется и в столицу зайдет свежий северный воздух, ожидается около +22 градусов.

Украинская правда
Темы: погода
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