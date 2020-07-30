Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Август принесет прохладу - прогноз

Четверг, 30 июля 2020, 13:25
Алёна Мазуренко. УП

31 июля в Украине жара начнет покидать территорию Украины, дожди возможны на Прикарпатье, в восточном и южном регионах.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Июль отъезжает из Украины, забирая с собой жару. Завтра в западных и северных областях в течение дня ожидаются свежие +21 +25 градусов.

На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет оседать, +26 +30 градусов".

Детали: Дожди с грозами и даже местами ливни с шквалами 31 июля пройдут в Прикарпатье, на Востоке и в южной части.

Остальная территория будет оставаться в сухой погоде, разве вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди.

В Киеве в пятницу, существенные осадки маловероятны. Жара окончательно отодвинется и в столицу зайдет свежий северный воздух, ожидается около +22 градусов.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина и Беларусь усиливают границу после задержания боевиков

Суркис официально представил Луческу и рассказал, как разберется с ультрас

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков – СБУ

В МИД Украины прокомментировали задержание боевиков в Беларуси и упомянули об экстрадиции

Украина может потребовать экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси

Новый антирекорд: 1197 новых случаев коронавируса в Украине, 199 – в Киеве

Все новости...
погода
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украину идут дожди, свежесть и прохлада
В Украине до конца недели дожди, грозы и местами град
Последние новости
13:28
Более 65% сел не покрытые широкополосным доступом к интернету – Минцифры
13:25
Август принесет прохладу - прогноз
13:18
"Приватбанк" расширяет услугу выдачи наличных на кассах супермаркетов
13:13
Украина и Беларусь усиливают границу после задержания российских боевиков
12:49
Дело Шеремета: Антоненко рассказал, как узнал о "фейковом алиби"
12:46
"Укрзализныця" возобновляет рейсы в популярный карпатский курорт
12:32
Луческу проведет собеседования с игроками "Динамо"
12:30
Суркис официально представил Луческу и рассказал, как разберется с ультрас
12:26
Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков – СБУ
12:14
В Польше новый антирекорд заражений: более 600 за сутки
Все новости...