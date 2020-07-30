Дипломати: громадян України немає серед інфікованих коронавірусом на фермі у Німеччині

Українські дипломати в Мюнхені спростували інформацію про українців, що нібито захворіли на коронавірус на фермі у Німеччині.

Про це йдеться у заяві генерального консульства України в Мюнхені, повідомляє "Європейська правда".

У неділю, 26 липня, німецькі та українські ЗМІ поширили інформацію про сезонних працівників, які захворіли на COVID-19 на фермі в окрузі Дінгольфінг-Ландау (Баварія), серед яких – громадяни України, нагадали дипломати.

Відзначається, що генконсульство невідкладно зв’язалося з адміністрацією округу та місцевим відділом охорони здоров’я, щоб з’ясувати детальну інформацію щодо кількості інфікованих громадян України та стану їхнього здоров’я.

Однак після ретельної перевірки голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер повідомив дипломатам, що у списках інфікованих та поміщених під карантин людей осіб з паспортами громадян України немає.

"Говорячи на пресконференції про українців, він оперував попередньою інформацію, яка стосувалась осіб, ймовірно, українського походження, але документованих паспортними документами інших держав", - заявило генконсульство на своїй сторінці у Facebook.

Серед усіх інфікованих була госпіталізована лише одна особа, інші перебувають під карантином. Вони отримують харчове, санітарне та медичне забезпечення.