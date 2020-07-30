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Дипломаты: граждан Украины нет среди инфицированных коронавирусом на ферме в Германии

Четверг, 30 июля 2020, 13:59

Украинские дипломаты в Мюнхене опровергли информацию об украинцах, якобы заболевших коронавирусом на ферме в Германии.

Об этом говорится в заявлении генерального консульства Украины в Мюнхене, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье, 26 июля, немецкие и украинские СМИ распространили информацию о сезонных работниках, заболевших COVID-19 на ферме в округе Дингольфинг-Ландау (Бавария), среди которых - граждане Украины, напомнили дипломаты.

Отмечается, что генконсульство безотлагательно связалось с администрацией округа и местным отделом здравоохранения, чтобы выяснить подробную информацию о количестве инфицированных граждан Украины и состояния их здоровья.

Однако после тщательной проверки глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер сообщил дипломатам, что в списках инфицированных и помещенных в карантин людей нет никого с украинским паспортом.

"Говоря на пресс-конференции об украинцах, он оперировал предварительной информации, которая касалась лиц, вероятно, украинского происхождения, но документированных паспортными документами других государств", - заявило генконсульство на своей странице в Facebook.

Среди всех инфицированных был госпитализирован только один человек, остальные находятся на карантине. Они получают пищевое, санитарное и медицинское обеспечение.

Темы: коронавирусCovid-2019Германияукраинцы


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