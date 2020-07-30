З 1 серпня скасовується самоізоляція для тих, хто в’їжджає з окупованих територій

З 1 серпня скасовується обов’язкова самоізоляція для громадян, які повертатимуться на підконтрольну уряду України територію з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "З 1 серпня набуває чинності постанова уряду (№ 641 від 22 липня –ред.), якою скасовується низка норм, які діяли до цього. Цією постановою внесені зміни до постанов уряду, що регламентують перетин лінії розмежування і адмінмежі з Кримом. На даний момент діє обов’язок, що люди, які слідують з окупованих територій, мають встановити додаток "Дій вдома". Ця норма скасовується".

Деталі: Водночас Демченко пояснив, що Кабмін залишає за собою право відновити цю норму новим документом у разі необхідності.

Також у вищевказаній постанові № 641 щодо обов’язку самоізоляції збільшено кількість виключень для громадян, які в’їжджають на територію України з країн "червоної зони" зі значним поширенням COVID-19.

Тепер не підпадають під самоізоляцію особи, які не досягли 12 років, дипломати, ті, хто слідує транзитом, екіпажі вантажних, морських та повітряних суден, інструктори збройних сил держав-членів НАТО.

Водночас обов’язковим для іноземців залишається страховий поліс, але також розширено категорію осіб, яким він не потрібен. Додалися дипломати, представники офіційних міжнародних місій, та члени їх сімей, військовослужбовці збройних сил держав — членів НАТО, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

Додатково: Для уникнення проблем і конфліктних ситуацій речник ДПСУ закликав українців, які планують подорожі за кордон, цікавитися особливостями в’їзду в інші країни в умовах пандемії коронавірусу, а також нагадав, що, згідно з розпорядженнями уряду, українці мають встановити електронний додаток "Дій вдома" до виїзду з України.