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С 1 августа отменяется самоизоляция для тех, кто въезжает с оккупированных территорий

Четверг, 30 июля 2020, 14:33
С 1 августа отменяется самоизоляция для тех, кто въезжает с оккупированных территорий

С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "С 1 августа вступает в силу постановление правительства (№ 641 от 22 июля ред.), которым отменяется ряд норм, действовавших до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, - установить приложение "Дий вдома". Эта норма отменяется".

Детали: В то же время Демченко объяснил, что Кабмин оставляет за собой право возобновить эту норму новым документом в случае необходимости.

Также в вышеуказанном постановлении № 641 относительно обязанности самоизоляции увеличено количество исключений для граждан, въезжающих на территорию Украины из стран "красной зоны" с широким распространением COVID-19.

Теперь не подпадают под самоизоляцию лица, не достигшие 12 лет, дипломаты, те, кто следует транзитом, экипажи грузовых, морских и воздушных судов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО.

В то же время обязательным для иностранцев остается страховой полис, но также расширена категория лиц, которым он не нужен. Добавились дипломаты, представители официальных международных миссий, и члены их семей, военнослужащие вооруженных сил государств - членов НАТО, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.

Дополнительно: Для избежания проблем и конфликтных ситуаций спикер ГПСУ призвал украинцев, которые планируют путешествия за границу, интересоваться особенностями въезда в другие страны в условиях пандемии коронавируса, а также напомнил, что, согласно распоряжениям правительства, украинцы должны установить электронное приложение "Дий вдома "до выезда из Украины.

Валентина Романенко, УП

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Темы: карантинОРДЛОКрымкоронавирус
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