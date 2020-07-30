300 евакуйованих зі станції метро "Вокзальна": у Києві затримали псевдомінера

Столичні правоохоронці затримали зловмисника, який неправдиво повідомив про підготовку вибуху.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: 29 липня 2020 року невідомий повідомив по спецлінії "102" про підготовку вибуху на станції метро "Вокзальна".

Для перевірки вказаного повідомлення станцію метро "Вокзальна" закривали на вхід та вихід, евакуювали понад 300 пасажирів, потяги слідували станцію без зупинки.

Станцію метрополітену оглядали кінологи із залученням службових собак, експерти вибухотехнічних та пожежотехнічних експертиз НДЕКЦ ГУНП у місті Києві.

За результатами обстеження підозрілих предметів, а також вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було.

Дослівно: "Наразі особу, яка здійснила неправдиве повідомлення, встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 29-річний мешканець столиці.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мотиви його вчинку встановлюються".