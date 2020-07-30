300 эвакуированных со станции метро "Вокзальная": в Киеве задержан лжеминер

Столичные правоохранители задержали злоумышленника, который ложно сообщил о готовящемся взрыве.

Источник: прокуратура Киева

Детали: 29 июля 2020 года неизвестный сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Вокзальная".

Для проверки указанного сообщения станцию ​​метро "Вокзальная" закрывали на вход и выход, эвакуировали более 300 пассажиров, поезда следовали станцию ​​без остановки.

Станцию метрополитена осматривали кинологи с привлечением служебных собак, эксперты взрывотехнических и пожежотехничних экспертиз НИЭКЦ ГУНП в Киеве.

По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.

Дословно: "Сейчас лицо, осуществившее ложное сообщение, установлено и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 29-летний житель столицы.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются".