Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

300 эвакуированных со станции метро "Вокзальная": в Киеве задержан лжеминер

Четверг, 30 июля 2020, 15:08
300 эвакуированных со станции метро Вокзальная: в Киеве задержан лжеминер

Столичные правоохранители задержали злоумышленника, который ложно сообщил о готовящемся взрыве.

Источник: прокуратура Киева

Детали: 29 июля 2020 года неизвестный сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Вокзальная".

Для проверки указанного сообщения станцию ​​метро "Вокзальная" закрывали на вход и выход, эвакуировали более 300 пассажиров, поезда следовали станцию ​​без остановки.

Станцию метрополитена осматривали кинологи с привлечением служебных собак, эксперты взрывотехнических и пожежотехничних экспертиз НИЭКЦ ГУНП в Киеве.

По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.

Дословно: "Сейчас лицо, осуществившее ложное сообщение, установлено и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 29-летний житель столицы.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются".

Украинская правда
Темы: Киевметро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Последние новости
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
Все новости...
Реклама: