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У Києві з'явиться провулок Гарета Джонса

Четвер, 30 липня 2020, 15:56
У Києві з'явиться провулок Гарета Джонса

Київрада ухвалила рішення щодо найменування та перейменування кількох вулиць та скверів.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Деталі: Зокрема, перейменовано вулицю Димитрова у Деснянському районі на вулицю Никифора Дровняка – українського художника-примітивіста лемківського походження.

Також присвоєно: новому провулку в Шевченківському районі – назву провулок Гарета Джонса, видатного журналіста, який вперше у західній пресі заявив під власним іменем, що в Україні у 1932-1933 роках відбувся Голодомор;

безіменному провулку в Дарницькому районі – назву провулок Якова Щоголева, видатного українського поета, представника течії українського романтизму в літературі, популяризатора українського історичного минулого та культури на Слобожанщині;

безіменній площі між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної у Дніпровському районі – назву площа Сергія Набоки, видатного українського журналіста, правозахисника та дисидента, одного з родоначальників незалежних мас-медіа в Києві та Україні.

Отримали назви і зелені зони столиці:

сквер на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської у Шевченківському районі отримав назву "Мюнхенський" на відзначення 30-річчя побратимських зв’язків Мюнхена і Києва;

сквер на перехресті вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В’ячеслава Чорновола в Шевченківському районі – ім’я Мусліма Магомаєва на честь популярного оперного і естрадного співака та композитора.

Окрім цього, найменовано новостворені вулиці та провулки в Деснянському та Святошинському районах.

Довідково: У разі перейменування вулиці немає потреби змінювати адресу реєстрації у паспорті, це можна зробити лише за власним бажанням. Крім того, документи на право власності, авто та інші правовстановлюючі документи, у яких зазначена стара назва, лишаються чинними. Перейменування вулиці також жодним чином не впливає на реалізацію виборчого права.

Внести зміни до правовстановлюючих документів можна під час чергового візиту до нотаріусу (наприклад, у разі продажу майна). У разі необхідності довідку про зміну назви вулиці можна отримати у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Українська правда
Теми: Київ
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