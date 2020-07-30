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В Киеве появится переулок Гарета Джонса

Четверг, 30 июля 2020, 15:56

Киевсовет принял решение о наименовании и переименовании нескольких улиц и скверов.

Источник: официальный портал столичной власти

Детали: В частности, переименована улица Димитрова в Деснянском районе в улицу Никифора Дровняка - украинского художника-примитивиста лемкивского происхождения.

Также присвоено: новому переулку в Шевченковском районе - название переулок Гарета Джонса, известного журналиста, который впервые в западной прессе заявил, что в Украине в 1932-1933 годах произошел Голодомор;

безымянному переулку в Дарницком районе - название переулок Якова Щеголева, выдающегося украинского поэта, представителя течения украинского романтизма в литературе, популяризатора украинского исторического прошлого и культуры на Слобожанщине;

безымянной площади между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе - название площадь Сергея Набоки, выдающегося украинского журналиста, правозащитника и диссидента, одного из родоначальников независимых СМИ в Киеве и Украине.

Получили названия и зеленые зоны столицы:

сквер на углу улиц Зоологической и Дегтяревской в ​​Шевченковском районе получил название "Мюнхенский" в честь 30-летия побратимских связей Мюнхена и Киева;

сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе - имя Муслима Магомаева в честь популярного оперного и эстрадного певца и композитора.

Кроме этого, наименованы новые улицы и переулки в Деснянском и Святошинском районах.

Справка: В случае переименования улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указано старое название, остаются в силе. Переименование улицы также никоим образом не влияет на реализацию избирательного права.

Внести изменения в правоустанавливающие документов можно во время очередного визита к нотариусу (например, в случае продажи имущества). В случае необходимости справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Украинская правда
Темы: Киев


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