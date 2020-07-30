В Киеве появится переулок Гарета Джонса
Киевсовет принял решение о наименовании и переименовании нескольких улиц и скверов.
Источник: официальный портал столичной власти
Детали: В частности, переименована улица Димитрова в Деснянском районе в улицу Никифора Дровняка - украинского художника-примитивиста лемкивского происхождения.
Также присвоено: новому переулку в Шевченковском районе - название переулок Гарета Джонса, известного журналиста, который впервые в западной прессе заявил, что в Украине в 1932-1933 годах произошел Голодомор;
безымянному переулку в Дарницком районе - название переулок Якова Щеголева, выдающегося украинского поэта, представителя течения украинского романтизма в литературе, популяризатора украинского исторического прошлого и культуры на Слобожанщине;
безымянной площади между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе - название площадь Сергея Набоки, выдающегося украинского журналиста, правозащитника и диссидента, одного из родоначальников независимых СМИ в Киеве и Украине.
Получили названия и зеленые зоны столицы:
сквер на углу улиц Зоологической и Дегтяревской в Шевченковском районе получил название "Мюнхенский" в честь 30-летия побратимских связей Мюнхена и Киева;
сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе - имя Муслима Магомаева в честь популярного оперного и эстрадного певца и композитора.
Кроме этого, наименованы новые улицы и переулки в Деснянском и Святошинском районах.
Справка: В случае переименования улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указано старое название, остаются в силе. Переименование улицы также никоим образом не влияет на реализацию избирательного права.
Внести изменения в правоустанавливающие документов можно во время очередного визита к нотариусу (например, в случае продажи имущества). В случае необходимости справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.