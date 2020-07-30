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Болгарія скасувала вимогу про ПЛР-тест для громадян України

Четвер, 30 липня 2020, 16:47

Болгарія змінила умови в'їзду для українських туристів і не вимагатиме наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію оприлюднив Консульський відділ посольства України в Болгарії.

"30.07.2020 р. оновлено рішення Мінохорони здоров’я № РД-01-443, згідно з яким починаючи з 31 липня до 31 серпня  громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що лише два дні тому МЗС Болгарії оприлюднило інформацію про те, що громадяни України з 30 липня можуть в'їжджати лише за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття.

Нагадаємо, в середині липня Болгарія відкрила свої кордони для українських туристів без проходження 14-денного карантину і тестування на COVID-19.

Як повідомлялося, надзвичайна епідемічна ситуація в Болгарії буде продовжена на місяць до 31 серпня 2020 року. 

Теми: БолгаріяУкраїнатуризм
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