Болгарія скасувала вимогу про ПЛР-тест для громадян України

Болгарія змінила умови в'їзду для українських туристів і не вимагатиме наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію оприлюднив Консульський відділ посольства України в Болгарії.

"30.07.2020 р. оновлено рішення Мінохорони здоров’я № РД-01-443, згідно з яким починаючи з 31 липня до 31 серпня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що лише два дні тому МЗС Болгарії оприлюднило інформацію про те, що громадяни України з 30 липня можуть в'їжджати лише за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття.

Нагадаємо, в середині липня Болгарія відкрила свої кордони для українських туристів без проходження 14-денного карантину і тестування на COVID-19.

Як повідомлялося, надзвичайна епідемічна ситуація в Болгарії буде продовжена на місяць до 31 серпня 2020 року.