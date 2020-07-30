Болгария отменила требование о ПЦР-тесте для граждан Украины

Болгария изменила условия въезда для украинских туристов и не будет требовать наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию обнародовал Консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

"30.07.2020 г. обновлено решение Минздрава № РД-01-443, согласно которому начиная с 31 июля по 31 августа гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на COVID -19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении.

Отметим, что всего два дня назад МИД Болгарии обнародовал информацию о том, что граждане Украины с 30 июля могут въезжать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Напомним, в середине июля Болгария открыла свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19.

Как сообщалось, чрезвычайная эпидемическая ситуация в Болгарии будет продлена на месяц, до 31 августа 2020 года.