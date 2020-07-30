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На українському курорті нардепа від "Слуги народу" вдарили по обличчю

Четвер, 30 липня 2020, 16:53
На українському курорті нардепа від Слуги народу вдарили по обличчю
Фото з Facebook Одарченка

У Залізному Порту на Херсонщині виник конфлікт між нардепом від "Слуги народу" Андрієм Одарченком і іншим відпочивальником, у результаті якого останній вдарив нардепа по обличчю.

Джерело: в.о. керівника відділу комунікацій поліції Херсонської області Віталій Байдаров у коментарі "Українській правді", місцеве видання "Мій Херсон"  

Пряма мова Байдарова: "Там легка конфліктна ситуація виникла. Вчора близько 16 години до поліції надійшла заява від чоловіка, який представився народним депутатом України та повідомив, що його у селі Залізний Порт Голопристанського району невідомий вдарив долонею по обличчю".

Деталі: На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що заявник дійсно є народним депутатом і що наразі він зі знайомими відпочиває у селі Залізний Порт.

За словами Байдарова, коли компанія нардепа перебувала на пляжі, повз них ішов незнайомець. Із побутових причин між нардепом і цим чоловіком сталася словесна перепалка, у результаті якої незнайомець вдарив долонею депутата і пішов у невідомому напрямку.  

Поліцейські упродовж кількох годин встановили особу чоловіка, розшукали його та доставили відділку.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (легке тілесне ушкодження) ККУ.

Наразі поліція встановлює всі обставини події, досудове розслідування триває.

Байдаров традиційно не називає імені нардепа, але місцеві ЗМІ пишуть про "слугу народу" Андрія Одарченка. Також деякі ЗМІ повідомляють, що народний обранець був нетверезий.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуполіціяХерсонська область
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