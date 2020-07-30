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На украинском курорте нардепа от "Слуги народа" ударили по лицу

Четверг, 30 июля 2020, 16:53
Фото с Facebook Одарченко

В Железном Порту Херсонской области возник конфликт между нардепом от "Слуги народа" Андреем Одарченко и другим отдыхающим, в результате которого последний ударил нардепа по лицу.

Источник: и.о. руководителя отдела коммуникаций полиции Херсонской области Виталий Байдаров в комментарии "Украинской правде", местное издание "Мой Херсон"

Прямая речь Байдарова: "Там легкая конфликтная ситуация возникла. Вчера около 16 часов в полицию поступило заявление от мужчины, который представился народным депутатом Украины и сообщил, что его в селе Железный Порт Голопристанского района неизвестный ударил ладонью по лицу".

Детали: На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что заявитель действительно является народным депутатом и сейчас он со знакомыми отдыхает в селе Железный Порт.

По словам Байдарова, когда компания нардепа находилась на пляже, мимо шел незнакомец. По бытовым причинам между нардепом и этим человеком произошла словесная перепалка, в результате которой незнакомец ударил ладонью депутата и ушел в неизвестном направлении.

Полицейские в течение нескольких часов установили личность мужчины, разыскали его и доставили в участок.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 125 (легкое телесное повреждение) УКУ.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, досудебное расследование продолжается.

Байдаров традиционно не называет имени нардепа, но местные СМИ пишут о "слуге народа" Андрее Одарченко. Также некоторые СМИ сообщают, что народный избранник был нетрезв.

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народаполицияХерсонская область


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