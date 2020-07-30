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Венедіктова взяла у радники Піскуна

Четвер, 30 липня 2020, 17:24
Венедіктова взяла у радники Піскуна
LIGA.net

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, ексгенпрокурор Юрій Луценко у Facebook

Деталі: Призначення Піскуна УП підтвердили в ОГП. Водночас Луценко публікує фото самого наказу Венедіктової від 27 липня. Він свідчить, що Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах.

 

Нагадаємо: 61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурора
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