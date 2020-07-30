Венедіктова взяла у радники Піскуна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, ексгенпрокурор Юрій Луценко у Facebook

Деталі: Призначення Піскуна УП підтвердили в ОГП. Водночас Луценко публікує фото самого наказу Венедіктової від 27 липня. Він свідчить, що Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах.

Нагадаємо: 61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.