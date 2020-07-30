Венедиктова взяла в советники Пискуна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, экс-генпрокурор Юрий Луценко в Facebook

Детали: Назначение Пискуна УП подтвердили в ОГП. В то же время Луценко публикует фото самого приказа Венедиктовой от 27 июля. Он свидетельствует, что Пискун назначен вне штата на общественных началах.

Напомним: 61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.