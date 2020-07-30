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Венедиктова взяла в советники Пискуна

Четверг, 30 июля 2020, 17:24
Венедиктова взяла в советники Пискуна
LIGA.net

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, экс-генпрокурор Юрий Луценко в Facebook

Детали: Назначение Пискуна УП подтвердили в ОГП. В то же время Луценко публикует фото самого приказа Венедиктовой от 27 июля. Он свидетельствует, что Пискун назначен вне штата на общественных началах.

 

Напомним: 61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурора
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