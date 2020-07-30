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Державний лабцентр витратив мільйони на неякісні тести – СБУ

Четвер, 30 липня 2020, 18:42
Державний лабцентр витратив мільйони на неякісні тести – СБУ

Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність посадовців Державної установи "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ", причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичним методом.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За попередньою версією, держустанова уклала договір з компанією на постачання 35 тисяч тест-систем. Придбані засоби є не рекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії "Центру громадського здоров’я МОЗ".  

Тому для громадян, яких діагностували цими медзасобами, провели повторне тестування.

Дослівно: "Протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров’ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень".

Нагадаємо: Згідно з даними, у Херсонській області з початку пандемії захворіли 224 людини, з яких троє - померли. Вилікувалися від коронавірусу 201 людина.

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Теми: СБУкоронавірусепідеміяХерсонська область
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