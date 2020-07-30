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Государственный лабцентр потратил миллионы на некачественные тесты – СБУ

Четверг, 30 июля 2020, 18:42

Служба безопасности задокументировала противоправную деятельность должностных лиц Государственного учреждения "Херсонский областной лабораторный центр Минздрава", причастных к приобретению некачественных медсредств для диагностики COVID-19 молекулярно-генетическим методом.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительной версии, госучреждение заключило договор с компанией на поставку 35 000 тест-систем. Приобретенные средства являются не рекомендованными к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории "Центра общественного здоровья Минздрава".

Поэтому для граждан, которых диагностировали этими медсредства, провели повторное тестирование.

Дословно: "Противоправная деятельность должностных лиц могла привести к некорректным результатам диагностирования, что грозило здоровью граждан, а также нанесла бюджетных потерь более чем на 2 миллиона гривен".

Напомним: Согласно данным, в Херсонской области с начала пандемии заболели 224 человека, из которых трое - умерли. Излечились от коронавируса 201 человек.

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Темы: СБУкоронавирусэпидемияХерсонская область


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