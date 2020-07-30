Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС обурила заява посла Угорщини: порушує домовленості міністрів

Четвер, 30 липня 2020, 19:40

Заступник глави МЗС Василь Боднар обурений останньою заявою посла Угорщини, заявивши, що вона порушує досягнуті домовленості глав МЗС. 

Про це Боднар сказав, коментуючи інтерв’ю угорського посла для агентства "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Стара пісня про нове" - так можна назвати слова посла Угорщини про наші закони. Українське законодавство ніхто не змінюватиме на вимогу іноземної країни! Трактуємо такі закиди як відхід від конструктивного треку, над яким працюють міністри Дмитро Кулеба та Петер Сійярто", - написав Боднар на своїй Facebook-сторінці.

В інтерв'ю посол Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина буде зберігати вето на засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через "дуже негативні для угорців" три реформи, які нині є в Україні. Це, за його словами, реформа освіти, використання мови та адміністративна реформа.

"Якимось чином ці три, в певному сенсі широкі погляди, дуже прогресивні, дуже європейські реформи завдають постійного погіршення прав меншин. Це головна проблема", - сказав Ійдярто.

Він додав, що "Україна має повернутися до політики, яку вона вела до ухвалення закону "Про освіту", закону "Про вищу освіту" та закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як відомо, Угорщина від вересня 2017 року ветує усі рішення в НАТО, які стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні. 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: