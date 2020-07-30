МЗС обурила заява посла Угорщини: порушує домовленості міністрів

Заступник глави МЗС Василь Боднар обурений останньою заявою посла Угорщини, заявивши, що вона порушує досягнуті домовленості глав МЗС.

Про це Боднар сказав, коментуючи інтерв’ю угорського посла для агентства "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Стара пісня про нове" - так можна назвати слова посла Угорщини про наші закони. Українське законодавство ніхто не змінюватиме на вимогу іноземної країни! Трактуємо такі закиди як відхід від конструктивного треку, над яким працюють міністри Дмитро Кулеба та Петер Сійярто", - написав Боднар на своїй Facebook-сторінці.

В інтерв'ю посол Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина буде зберігати вето на засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через "дуже негативні для угорців" три реформи, які нині є в Україні. Це, за його словами, реформа освіти, використання мови та адміністративна реформа.

"Якимось чином ці три, в певному сенсі широкі погляди, дуже прогресивні, дуже європейські реформи завдають постійного погіршення прав меншин. Це головна проблема", - сказав Ійдярто.

Він додав, що "Україна має повернутися до політики, яку вона вела до ухвалення закону "Про освіту", закону "Про вищу освіту" та закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як відомо, Угорщина від вересня 2017 року ветує усі рішення в НАТО, які стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні.