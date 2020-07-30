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МИД возмутило заявление посла Венгрии: нарушает договоренности министров

Четверг, 30 июля 2020, 19:40

Заместитель главы МИД Василий Боднар возмущен последним заявлением посла Венгрии, заявив, что оно нарушает достигнутые договоренности глав МИД.

Об этом Боднар сказал, комментируя интервью венгерского посла для агентства "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Старая песня о новом" - так можно назвать слова посла Венгрии о наших законах. Украинское законодательство никто не будет менять по требованию иностранного государства! Трактуем такие упреки как отход от конструктивного трека, над которым работают министры Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто", - написал Боднар на своей Facebook-странице.

В интервью посол Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия будет сохранять вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за "очень негативных для венгров" трех реформ, которые сейчас есть в Украине. Это, по его словам, реформа образования, использования языка и административная реформа.

"Каким образом эти три, в определенном смысле широкие взгляды, очень прогрессивные, очень европейские реформы наносят постоянное ухудшение правам меньшинств. Это главная проблема", - сказал Ийдярто.

Он добавил, что "Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как известно, Венгрия от сентября 2017 года ветирует все решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне.

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