МИД возмутило заявление посла Венгрии: нарушает договоренности министров
Заместитель главы МИД Василий Боднар возмущен последним заявлением посла Венгрии, заявив, что оно нарушает достигнутые договоренности глав МИД.
Об этом Боднар сказал, комментируя интервью венгерского посла для агентства "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".
"Старая песня о новом" - так можно назвать слова посла Венгрии о наших законах. Украинское законодательство никто не будет менять по требованию иностранного государства! Трактуем такие упреки как отход от конструктивного трека, над которым работают министры Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто", - написал Боднар на своей Facebook-странице.
В интервью посол Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия будет сохранять вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за "очень негативных для венгров" трех реформ, которые сейчас есть в Украине. Это, по его словам, реформа образования, использования языка и административная реформа.
"Каким образом эти три, в определенном смысле широкие взгляды, очень прогрессивные, очень европейские реформы наносят постоянное ухудшение правам меньшинств. Это главная проблема", - сказал Ийдярто.
Он добавил, что "Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как известно, Венгрия от сентября 2017 года ветирует все решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне.