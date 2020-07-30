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Болгарія скасувала ПЛР-тести для українців через ультиматум туроператорів

Четвер, 30 липня 2020, 22:20

Уряд Болгарії вирішив скасувати рішення про необхідність ПЛР-тестів для громадян України після ультиматуму місцевих туристичних компаній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише болгарське видання БГНЕС.

Працівники туристичних компаній заявили, що збираються "закрити офіси і вийти на протести", зокрема, заблокувати головну дорогу до Варни.

Зазначається, що рішення про скасування тестів міністр туризму Мар’яна Ніколова прийняла після зустрічі з туристичною індустрією на Сонячному березі.

В той же час міністр оголосила, що до кінця активного літнього сезону будуть діяти два готелі для іноземних громадян, які контактували з хворими та потребують карантину в Болгарії.

Один готель під назвою "Golden Horn" розташований на Сонячному березі і має місткість 120 номерів, другий – готель "Del Mar" на Золотих пісках з приблизно 30 номерами.

"На даний момент моя позиція полягає в тому, що це потрібно забезпечити за рахунок держави, бо уявіть, якщо ми маємо іноземних туристів і вони приїхали б за цих умов, яка була б для них плутанина. Не думаю, що у нас буде дуже велика кількість пацієнтів, тому я зараз веду переговори щодо фінансового страхування цих людей", - сказала Ніколова.

Міністр також оголосила, що серед невідкладних заходів допомоги туристичній галузі буде 50-відсоткове зниження орендної плати для всіх об’єктів, що управляються на території Сонячного берега, а орендна плата для об’єктів, які взагалі не вдалося відкрити через пандемію, буде повністю скасована.

Зазначимо, що лише два дні тому МЗС Болгарії оприлюднило інформацію про те, що громадяни України з 30 липня можуть в'їжджати лише за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття.

"Українська правда" у Threads

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