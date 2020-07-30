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Болгария отменила ПЦР-тесты для украинцев из-за ультиматума местных туроператоров

Четверг, 30 июля 2020, 22:20

Правительство Болгарии решило отменить решение о необходимости ПЦР-тестов для граждан Украины после ультиматума местных туристических компаний.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет болгарское издание БГНЕС.

Работники туристических компаний заявили, что собираются "закрыть офисы и выйти на протесты", в частности, заблокировать главную дорогу в Варну.

Отмечается, что решение об отмене тестов министр туризма Марьяна Николова приняла после встречи с туристической индустрией на Солнечном берегу.

В то же время министр объявила, что до конца активного летнего сезона будут действовать две гостиницы для иностранных граждан, контактировавших с больными и требующими карантина в Болгарии.

Один отель под названием "Golden Horn" расположен на Солнечном берегу и имеет емкость 120 номеров, второй - гостиница "Del Mar" на Золотых песках с примерно 30 номерами.

"На данный момент моя позиция заключается в том, что это нужно обеспечить за счет государства, так представьте, если у нас есть иностранные туристы и они приехали бы в этих условиях, какая была бы для них путаница. Не думаю, что у нас будет очень большое количество пациентов, поэтому я сейчас веду переговоры о финансовом страховании этих людей", - сказала Николова.

Министр также объявила, что среди неотложных мер помощи туристической отрасли будет 50-процентное снижение арендной платы для всех объектов, управляемых на территории Солнечного берега, а арендная плата для объектов, которые вообще не удалось открыть из-за пандемии, будет полностью отменена



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