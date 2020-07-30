У Мінську понад 63 тисячі людей вийшли на мітинг

У Мінську відбувся мітинг на підтримку кандидатки у президенти Світлани Тихановської, на який пришли понад 63 тисячі людей.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Дослівно: "З 17:30 до 20:30, на думку наших спостерігачів, на мітинг вийшло щонайменше 63 000 людей!".

Деталі: Люди скандують "Верым! Можам! Пераможам!".

Телеграм-канали, які висвітлюють події, розповідають, що у радіусі 2 кілометрів від столичної площі Бангалор відключили мобільний зв’язок.

Про затриманих інформації немає. Очевидці повідомляють, що автозаки почали розїжджатися після закінчення мітингу.

фото: пц весна

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