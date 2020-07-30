У Мінську понад 63 тисячі людей вийшли на мітинг
Четвер, 30 липня 2020, 23:18
У Мінську відбувся мітинг на підтримку кандидатки у президенти Світлани Тихановської, на який пришли понад 63 тисячі людей.
Джерело: правозахисний центр "Весна"
Дослівно: "З 17:30 до 20:30, на думку наших спостерігачів, на мітинг вийшло щонайменше 63 000 людей!".
Деталі: Люди скандують "Верым! Можам! Пераможам!".
Телеграм-канали, які висвітлюють події, розповідають, що у радіусі 2 кілометрів від столичної площі Бангалор відключили мобільний зв’язок.
Про затриманих інформації немає. Очевидці повідомляють, що автозаки почали розїжджатися після закінчення мітингу.
Нагадаємо:
- Світлана Тихановська - дружина політв'язня і блогера Сергія Тихановського. 19 липня вона заявила, що вивезла дітей із Білорусі до Євросоюзу. За її словами, вона бере участь у виборчій кампанії, замінивши свого арештованого чоловіка. Політик обіцяє у разі перемоги ще одні вибори – "чесні".
- Навколо Тихановської об'єдналися опозиційні сили країни. На підтримку кандидатки тисячі громадян по всій Білорусі вийшли на мітинги.
- Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.
Роман Петренко, УП