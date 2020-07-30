В Минске более 63 тысяч человек вышли на митинг

В Минске состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, на который пришли более 63 000 человек.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Дословно: "С 17:30 до 20:30, по мнению наших наблюдателей, на митинг вышло не менее 63 000 человек".

Детали: Люди скандируют "Верым! Можам! Пераможам!".

Телеграмм-каналы, которые освещают события, рассказывают, что в радиусе 2 километров от столичной площади Бангалор отключили мобильную связь.

О задержанных информации нет. Очевидцы сообщают, что автозаки начали разъезжаться после окончания митинга.

фото: пц Весна

Напомним: