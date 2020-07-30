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В Минске более 63 тысяч человек вышли на митинг

Четверг, 30 июля 2020, 23:18
фото: пц весна

В Минске состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, на который пришли более 63 000 человек.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Дословно: "С 17:30 до 20:30, по мнению наших наблюдателей, на митинг вышло не менее 63 000 человек".

Детали: Люди скандируют "Верым! Можам! Пераможам!".

Телеграмм-каналы, которые освещают события, рассказывают, что в радиусе 2 километров от столичной площади Бангалор отключили мобильную связь.

О задержанных информации нет. Очевидцы сообщают, что автозаки начали разъезжаться после окончания митинга.

 
фото: пц Весна

Напомним:

  • Светлана Тихановская - жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля она заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованного мужа. Политик обещает в случае победы еще одни выборы - "честные".
  • Вокруг Тихановской объединились оппозиционные силы страны. В поддержку кандидата тысячи граждан по всей Беларуси вышли на митинги.
  • Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.

Роман Петренко, УП
Темы: Беларусь


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