Адміністрація Трампа підтримує збільшення допомоги Україні – Помпео

Державний секретар США Майк Помпео запевнив, що адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує збільшення летальної допомоги Україні.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова Помпео: "Адміністрація США дійсно підтримує збільшення летальної допомоги Україні.

Ця адміністрація здійснила кроки для захисту наших інтересів та друзів. Ми оприлюднили Кримську декларацію, ми надали Україні летальне військове обладнання. Ми наклала санкції на понад 360 російських цілей за все, від порушень прав людини до підтримки Росією вбивчого режиму Асада, до використання найманців та ставлеників в цілому світі".

Деталі: Помпео назвав Росію дестабілізуючою авторитарною силою в Україні.

Росія – дестабілізуюча авторитарна сила – в Україні, Лівії, Сирії та всередині західних демократій, - держсекретар США на слуханнях у Сенаті pic.twitter.com/VUMvqtHqTM — Голоc Амepики (@chastime) July 30, 2020

Нагадаємо: Помпео вважає, що окремі країни Європи не сприймають Росію як серйозну загрозу, як це роблять США.