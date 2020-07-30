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Администрация Трампа поддерживает увеличение помощи Украине – Помпео

Четверг, 30 июля 2020, 23:52
Администрация Трампа поддерживает увеличение помощи Украине – Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает увеличение летальной помощи Украине.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь Помпео: "Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи Украине.

Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное оборудование. Мы наложила санкции на более 360 российских целей всего, от нарушений прав человека к поддержке Россией убийственного режима Асада, к использованию наемников и ставленников во всем мире ".

Детали: Помпео назвал Россию дестабилизирующей авторитарной силой в Украине.

Напомним: Помпео считает, что отдельные страны Европы не воспринимают Россию как серьезную угрозу, как это делают США.

Темы: СШАУкраина
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