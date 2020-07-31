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Селянин підірвав гранату, коли відпочивав з компанією: троє загиблих

П'ятниця, 31 липня 2020, 02:56
Селянин підірвав гранату, коли відпочивав з компанією: троє загиблих

У селі на Чернігівщині під час відпочинку компанії місцевих мешканців один з них підірвав гранату, що призвело до загибелі трьох людей і травмування ще однієї.

Джерело: голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко у Facebook

Деталі: За його словами, 30 липня ввечері до поліції надійшов виклик із села Новий Биків Бобровицького району.

За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одна людина госпіталізована. На місці працюють слідчі Національної поліції.

Інших подробиць голова ОДА не повідомив.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяЧернігівська областьжертвивибух
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