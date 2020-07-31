Житель села взорвал гранату, когда отдыхал с компанией: трое погибших

В селе на Черниговщине во время отдыха компании местных жителей один из них взорвал гранату, что привело к гибели трех человек и ранению еще одного.

Источник: глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко в Facebook

Детали: По его словам, 30 июля вечером в полицию поступил вызов из села Новый Быков Бобровицкого района.

По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован. На месте работают следователи Национальной полиции.

Других подробностей председатель ОГА не сообщил.