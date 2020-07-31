Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Житель села взорвал гранату, когда отдыхал с компанией: трое погибших

Пятница, 31 июля 2020, 02:56

В селе на Черниговщине во время отдыха компании местных жителей один из них взорвал гранату, что привело к гибели трех человек и ранению еще одного.

Источник: глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко в Facebook

Детали: По его словам, 30 июля вечером в полицию поступил вызов из села Новый Быков Бобровицкого района.

По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован. На месте работают следователи Национальной полиции.

Других подробностей председатель ОГА не сообщил.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеЧерниговская областьжертвывзрыв


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Минске более 63 тысяч человек вышли на митинг

Зеленский хочет сделать ряд религиозных праздников государственными

Новости 30 июля: Кравчук в ТКГ, задержанные "вагнеровцы"

Офис президента обсуждает с Беларусью экстрадицию российских боевиков

Россия намекнула на выход из переговоров по Донбасса: у Зеленского отреагировали

Венедиктова взяла в советники Пискуна

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Танкер "Делфи": проблему признали чрезвычайной ситуацией, ею займется государство
Во Франции дети спаслись от пожара, выпрыгнув из окна в толпу людей
Венгрия передала Украине 1 млн гривен помощи для ликвидации последствий наводнений
Последние новости
02:56
Житель села взорвал гранату, когда отдыхал с компанией: трое погибших
02:39
Пойдем на компромиссы: Кравчук рассказал, что будет делать в ТКГ
01:36
Украина направила России еще одну ноту протеста
00:56
ФотоСМИ выяснили, кто из пойманных "вагнеровцев" воевал на Донбассе и в Сирии
23:52
видеоАдминистрация Трампа поддерживает увеличение помощи Украине – Помпео
23:18
фото, видеоВ Минске более 63 тысяч человек вышли на митинг
22:53
Украина получит вакцины от COVID-19 для 20% населения – Ляшко
22:27
Зеленский хочет сделать ряд религиозных праздников государственными
22:20
Болгария отменила ПЦР-тесты для украинцев из-за ультиматума местных туроператоров
22:10
Новости экономики: марсоход, евробонды и судостроительный завод
Все новости...