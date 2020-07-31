Університети можуть вирішити самі, чи навчати дистанційно – уряд

Університети мають такий рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з представниками місцевих органів влади і профільними міністерствами, передає пресслужба Кабміну

Пряма мова: "В Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет, треба приймати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні. Звичайно, що всі рішення треба приймати з огляду на безпеку наших дітей".

Деталі: При цьому Міністерство освіти і науки рекомендує вишам планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених урядовою постановою №641. У разі сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/2021 навчальний рік за наступним розкладом:

— для студентів 1 курсу (ОС Бакалавр), які в цьому році вступають на навчання до закладів вищої освіти у період з 1 по 15 вересня 2020 року;

— для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

— для студентів ОС Магістр першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

Також Шмигаль наголосив, що навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно - з 1 вересня.