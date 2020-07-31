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Университеты могут сами решить, учить ли дистанционно – Кабмин

Пятница, 31 июля 2020, 03:25
Университеты могут сами решить, учить ли дистанционно – Кабмин

Университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, который позволяет им самостоятельно определять формы обучения.

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль на селекторном совещании с представителями местных органов власти и профильными министерствами, передает пресс-служба Кабмина

Прямая речь: "В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ли ходить в университет, надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения надо принимать с учетом безопасности наших детей".

Детали: При этом Министерство образования и науки рекомендует вузам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных правительственным постановлением №641. В случае благоприятной ситуации МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию:

— для студентов 1 курса (ОС Бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

— для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года;

— для студентов ОС Магистр первого года обучения – в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Также Шмигаль отметил, что учебный год по всей территории Украины начнется вовремя - 1 сентября.

Украинская правда
Темы: образованиекарантинкоронавирус
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