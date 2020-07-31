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Трамп уже не хоче відкладати вибори президента

П'ятниця, 31 липня 2020, 07:13
Трамп уже не хоче відкладати вибори президента

Президент США Дональд Трамп після своєї пропозиції перенести вибори глави держави на пізніший термін заявив, що не хоче цього робити.

Джерело: заява Трампа на брифінгу в Білому домі, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова: "Я не хочу переносити, я хочу провести ці вибори".

Деталі: При цьому він зауважив, що його непокоять можливі проблеми із системою голосування поштою, яка була обрана альтернативним варіантом для волевиявлення в умовах пандемії. "Я не хочу чекати три місяці, а потім з'ясувати, що бюлетені загубились, а вибори визнані недійсними", - сказав американський лідер, додавши, що це йому підказує здоровий глузд.

"Розумні люди це знають. Дурні люди можуть цього не знати", - додав Трамп.

Нагадаємо: Раніше у Twitter президент США підняв питання про перенесення президентських виборів, запланованих на листопад, на тлі пандемії коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАвибори
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