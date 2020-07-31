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Трамп уже не хочет откладывать выборы президента

Пятница, 31 июля 2020, 07:13

Президент США Дональд Трамп после своего предложения перенести выборы главы государства на более поздний срок, заявил, что не хочет этого делать.

Источник: заявление Трампа на брифинге в Белом доме, сообщает "Укринформ"

Прямая речь: "Я не хочу переносить, я хочу провести эти выборы".

Детали: При этом он отметил, что его беспокоят возможные проблемы с системой голосования по почте, которая была выбрана альтернативным вариантом для волеизъявления в условиях пандемии. "Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени потерялись, а выборы признаны недействительными", - сказал американский лидер, добавив, что это ему подсказывает здравый смысл.

"Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", - добавил Трамп.

Напомним: Ранее в Twitter президент США поднял вопрос о переносе президентских выборов, запланированных на ноябрь, на фоне пандемии коронавируса.

Темы: ТрампСШАвиборы


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