Вічні затори: перед Північним мостом у Києві знову обмежать рух

На проспекті Степана Бандери у Києві, де лиш 28 липня відновили рух після тривалого ремонту, знову на три тижні обмежать проїзд.

Джерело: КК "Київавтодор" у Facebook

Дослівно: "На проспекті С. Бандери частково обмежать рух з 00:00 1 серпня до 23 серпня. Розпочинаємо ремонт нової ділянки проспекту Степана Бандери: між шляхопроводом на вулиці Богатирській і проспектом Оболонським".

Деталі: Роботи розпочнуть у ніч на 1 серпня. Оновлюватимуть покриття у напрямку вулиці Олени Теліги.

Комунальники запевняють, що намагатимуться виконати ремонт якомога швидше.

Під час робіт частково обмежуватимуть рух.

Що було раніше: 28 липня Київська адміністрація прозвітувала, що рух проспектом Степана Бандери відкрили всіма смугами.

Передісторія: