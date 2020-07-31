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Вічні затори: перед Північним мостом у Києві знову обмежать рух

П'ятниця, 31 липня 2020, 09:34
Фото "Сегодня"

На проспекті Степана Бандери у Києві, де лиш 28 липня відновили рух після тривалого ремонту, знову на три тижні обмежать проїзд.

Джерело: КК "Київавтодор" у Facebook

Дослівно: "На проспекті С. Бандери частково обмежать рух з 00:00 1 серпня до 23 серпня. Розпочинаємо ремонт нової ділянки проспекту Степана Бандери: між шляхопроводом на вулиці Богатирській і проспектом Оболонським".  

 

Деталі: Роботи розпочнуть у ніч на 1 серпня. Оновлюватимуть покриття у напрямку вулиці Олени Теліги.

Комунальники запевняють, що намагатимуться виконати ремонт якомога швидше.

Під час робіт частково обмежуватимуть рух.

Що було раніше: 28 липня Київська адміністрація прозвітувала, що рух проспектом Степана Бандери відкрили всіма смугами. 

Передісторія:

  • Ремонт на проспекті Бандери триває уже понад рік. Роботи виконують на невеликих ділянках, щоразу обмежуючи рух транспорту.
  • Через ремонт на під’їзді до Північного моста жителі житлового масиву Троєщина іноді втрачають по кілька годин, щоб дістатись на роботу чи додому.

Українська правда
Теми: Київдороги


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