Вічні затори: перед Північним мостом у Києві знову обмежать рух
П'ятниця, 31 липня 2020, 09:34
На проспекті Степана Бандери у Києві, де лиш 28 липня відновили рух після тривалого ремонту, знову на три тижні обмежать проїзд.
Джерело: КК "Київавтодор" у Facebook
Дослівно: "На проспекті С. Бандери частково обмежать рух з 00:00 1 серпня до 23 серпня. Розпочинаємо ремонт нової ділянки проспекту Степана Бандери: між шляхопроводом на вулиці Богатирській і проспектом Оболонським".
Деталі: Роботи розпочнуть у ніч на 1 серпня. Оновлюватимуть покриття у напрямку вулиці Олени Теліги.
Комунальники запевняють, що намагатимуться виконати ремонт якомога швидше.
Під час робіт частково обмежуватимуть рух.
Що було раніше: 28 липня Київська адміністрація прозвітувала, що рух проспектом Степана Бандери відкрили всіма смугами.
Передісторія:
- Ремонт на проспекті Бандери триває уже понад рік. Роботи виконують на невеликих ділянках, щоразу обмежуючи рух транспорту.
- Через ремонт на під’їзді до Північного моста жителі житлового масиву Троєщина іноді втрачають по кілька годин, щоб дістатись на роботу чи додому.
Українська правда