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Вечные пробки: перед Северным мостом в Киеве снова ограничат движение

Пятница, 31 июля 2020, 09:34
Фото "Сегодня"

На проспекте Степана Бандеры в Киеве, где только 28 июля восстановили движение после длительного ремонта, снова на три недели ограничат проезд.

Источник: КК "Киевавтодор" в Facebook

Дословно: "На проспекте Бандеры частично ограничат движение с 00:00 1 августа до 23 августа. Начинаем ремонт нового участка проспекта Степана Бандеры: между путепроводом на улице Богатырской и Оболонским проспектом".

 

Детали: Работы начнут в ночь на 1 августа. Будут обновлять покрытие в направлении улицы Елены Телиги.

Коммунальщики уверяют, что постараются выполнить ремонт как можно скорее.

Во время работ будут частично ограничивать движение.

Что было раньше: 28 июля Киевская администрация отчиталась, что движение по проспекту Степана Бандеры открыли по всем полосам.

Предыстория:

  • Ремонт на проспекте Бандеры продолжается уже больше года. Работы выполняют на небольших участках, каждый раз ограничивая движение транспорта.
  • Из-за ремонта на подъезде к Северному мосту жители жилого массива Троещина иногда теряют по несколько часов, чтобы добраться на работу или домой.

Украинская правда
Темы: Киевдороги


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